<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ವಿಜೇತ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ (79) ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಏಷ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಒಸಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಸಿಎದ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 1991 ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>1987 ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಒಎ) ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2001 ರಿಂದ 2014ವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ವಾಡಾ’ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ (2003 ರಿಂದ) ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಲಿಂಪಿಯನ್, ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಂದೋನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ರಾಜಾ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು’ ಎಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1978ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1979ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಲಿದಿತ್ತು. 1964ರ ಟೋಕಿಯೊ (ರಿಸರ್ವ್ ಶೂಟರ್) ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 1984ರ ಮಾಸ್ಕೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅವರು ಆರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>