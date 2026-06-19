ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಮಣಿಕಾಗೆ ಕೊಕ್

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಮಣಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಟಿಟಿಎಫ್ಐ) ರೂಪಿಸಿ ರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೂ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀಡುವ ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>20ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಐಚಿ ನಗೊಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಣಿಕಾ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕಂಚು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 51ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 45ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ ಅಕುಲಾ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟಿಟಿಎಫ್ಐ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು, ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿವೇಚನಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಣಿಕಾ ಅವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ರೀಜಾ ಮುನ್ನಡೆಸುವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಘೋರ್ಪಡೆ, ದಿಯಾ ಚಿತಳೆ, ಸುತೀರ್ಥ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ದಾಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಗಳಾದ ಜಿ. ಸತ್ಯನ್, ಹರ್ಮೀತ್ ದೇಸಾಯಿ, ಮಾನವ್ ವಿಕಾಶ್ ಠಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಾನುಷ್ ಶಾ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪಯಸ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಣಿಕಾ ಆಕ್ಷೇಪ: ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ ಮಣಿಕಾ, ‘ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-4-310202309</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>