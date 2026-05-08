ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ) ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮೇ 30 ಹಾಗೂ 31ರಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಹಾಗೂ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ, ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ಈಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮೇ 30ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮೇ 31ರಂದು ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ್ ಪಂಘಲ್, ಅಮನ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಸೇರಿ ತಾರಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ 10ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಾಪಸು ಪಡೆದು 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣಕ್ಕೆಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರು ವುದಾಗಿ 'ವಾಡಾ' ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ವಿನೇಶ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ವಾಪಸು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>