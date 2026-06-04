<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ರಿಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವರು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ ಜಿ.ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಆರ್. ಪೂವಮ್ಮ ಅವರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೀರ್ಥೇಶ್ ಅವರು ಪುರುಷರ 4x400 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 4x400 ಮೀಟರ್ ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವರು. ಅನುಭವಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಾದ ಪೂವಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರು: (4x400 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 4x400 ಮೀಟರ್ ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇ): ತೀರ್ಥೇಶ್ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸೇತು ಮಿಶ್ರಾ, ನಿಹಾಲ್ ವಿಲಿಯಂ, ಎಸ್. ಸಂತೋಷ್, ರಿನ್ಸ್ ಜೋಸೆಫ್, ಸೂರಜ್ ಅಳಗರ್ ರಾಜಾ, ಮೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಭರತ್ ಶ್ರೀಧರ್</p>.<p>(4x100 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 4x100 ಮೀಟರ್ ಮಿಶ್ರ): ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್, ಗುರಿಂದರ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ರಾವತ್, ಪ್ರಣವ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಗೌರವ್, ರಾಗುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳರಸು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: (4x400 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 4x00 ಮೀಟರ್ ಮಿಶ್ರ): ರಶ್ದೀಪ್, ಪೂವಮ್ಮ ಎಂ.ಆರ್, ಅನ್ಸಾ ಬಾಬು, ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ ಜಿ.ಕೆ, ಸಲೋನಿ ನಗರ್, ನೀರೂ ಪಾಠಕ್, ಶುಭಾ ವಿ, ಗೌರಿನಂದನ.</p>.<p>(4x100 ಮೀ ಮತ್ತು 4x100 ಮೀ ರಿಲೇ): ನಿತ್ಯಾ ಗಂಧೆ, ತಮನ್ನಾ, ಸ್ನೇಹಾ ಎಸ್. ಎಸ್., ಸುದೇಷ್ಣಾ ಶಿವಂಕರ್, ಅಭಿನಯ ರಾಜರಾಜನ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-2139429897</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>