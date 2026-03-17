ನವದೆಹಲಿ: ಕುಸ್ತಿ ತಾರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗೋಯತ್ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಅಂತಿಮ್ ಪಂಘಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ಥಾನದ ಬಿಷ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ 6–2ರಿಂದ ಅನುಭವಿ ಅಂತಿಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಬಳಿಕ 53 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಅಂತಿಮ್ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಎರಡು ಬಾರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಕುಲದೀಪ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 50 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ 53 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನಗಳು ದೂರವಾಯಿತು' ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಅಂತಿಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೂಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನೀಲಂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಾನಿ ಅವರನ್ನು 7–3ರಿಂದ ಮಣಿಸಿ ದಿನದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀಲಂ, ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶಿ ಅವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು.

ಮಾನ್ಸಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ (62 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಭನ್ವಾಲಾ (57 ಕೆ.ಜಿ), ಹಂಶಿಕಾ (55 ಕೆ.ಜಿ), ನೇಹಾ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ (59 ಕೆ.ಜಿ), ಮೋನಿಕಾ (65 ಕೆ.ಜಿ), ಮಾನ್ಸಿ ಲಾಥರ್ (68 ಕೆ.ಜಿ), ಹರ್ಷಿತಾ (72 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ (76 ಕೆಜಿ) ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಇತರರು.

ಪುರುಷರ ತಂಡ: ಅಂಕುಶ್ (57 ಕೆ.ಜಿ), ಅಮನ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ (61 ಕೆ.ಜಿ), ಸುಜೀತ್ ಕಲ್ಕಲ್ (65 ಕೆ.ಜಿ), ಅಭಿಮನ್ಯು (70 ಕೆ.ಜಿ) ಜೈದೀಪ್ (74 ಕೆ.ಜಿ), ಸಂದೀಪ್ ಮಾನ್ (79 ಕೆ.ಜಿ), ಮುಕುಲ್ ದಹಿಯಾ (86 ಕೆ.ಜಿ), ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ (92 ಕೆ.ಜಿ), ವಿಕ್ಕಿ (97 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ (125 ಕೆ.ಜಿ).