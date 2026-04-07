ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): 23 ವರ್ಷದೊಳ ಗಿನವರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಲಲಿತ್ ಅವರು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನನ ಬಿಷ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೈಲ್ವಾನ್ 11-3 ಅಂತರದಿಂದ 2025ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಕಂಚು ವಿಜೇತ ಹುವೊಯಿಂಗ್ ಶಿ (ಚೀನಾ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>23 ವರ್ಷದ ಲಲಿತ್ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಬೊಟಿರೋವ್ ಇಖ್ತೋಯೊರ್ (ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಟಿರೋವ್ 5-3ರಿಂದ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಉಲಾನ್ ಉಲು ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಅಮನ್ (77 ಕೆ.ಜಿ, ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್) ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (87 ಕೆ.ಜಿ, ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್) ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವರು.</p>.<p>ಅಮನ್ 13-3 ಅಂತರದಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಅಲಿ ಓಸ್ಕೌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಭಾರತದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 1–4 ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 6–4ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಹಲಿಶಾನ್ ಬಹೆಜಿಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯೊಂಗ್ಹುನ್ ನೋಹ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2020ರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 0-8 ಅಂತರದಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಘೋಲಮ್ರೆಜಾ ಫರೋಖಿಸೆಂಜಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು.</p>.<p>65 ಕೆ.ಜಿ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಕುರ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದರು. 130 ಕೆ.ಜಿ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಂದರ್ ರಾಥಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಿನ್ಸಿಯೋಕ್ ಕಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿನ್ (60 ಕೆಜಿ), ಸಚಿನ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ (67 ಕೆಜಿ), ಅನಿಲ್ (72 ಕೆಜಿ) ಪ್ರಿನ್ಸ್ (82 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ (87 ಕೆಜಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಐವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>