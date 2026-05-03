ರಿಲೇ: ಭಾರತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

<p>ಗ್ಯಾಬೋರ್ನ್ (ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಐದೂ ರಿಲೇ ತಂಡಗಳು, ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದವು. ಇದರಿಂದ 2027ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರವೂ ಭಾರತದ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲಿವೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ 4x400 ಮೀ. ರಿಲೇ ತಂಡ (ಧರ್ಮವೀರ ಚೌಧರಿ, ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್, ವಿಶಾಲ್ ಟಿ.ಕೆ. ಮತ್ತು ಮನು ಟಿ.ಎಸ್) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೂರನೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ (3ನಿ.00.32 ಸೆ.) ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಲೆಗ್ ಓಡಿದ ರಾಜೇಶ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ಕಾಡಿತು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ (2:59.83 ಸೆ.) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕತಾರ್ (2:59.83), ಸ್ಪೇನ್ (3:00.26) ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವು.</p>.<p>4x100 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ತಂಡ (ಎಸ್.ತಮಿಳರಸು, ನಿತ್ಯಾ ಗಂಧೆ, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಸ್ನೇಹಾ) ಎರಡನೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ಕೈಯಿಂದ ಬೇಟನ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಡಿಎನ್ಎಫ್ (ರೇಸ್ ಪೂರೈಸಲಾಗದ) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ 4x400 ಮೀ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ (ತೀರ್ಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನ್ಸಾ ಬಾಬು, ಅಮೋಲ್ ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ರಾಶದೀಪ್ ಕೌರ್) ಮೊದಲ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ (3ನಿ.16ಸೆ) ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ (ತಮನ್ನಾ, ನಿತ್ಯಾ ಗಂಧೆ, ಸುದೇಷ್ಣಾ ಶಿವಣಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ಎಸ್.ಎಸ್.) ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆನೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಂಡ ಒಂದನೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ (43.97 ಸೆ.) ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-51-908370441</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>