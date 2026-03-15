ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್‌: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸೆಲ್ವಪ್ರಭು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಸೆಲ್ವಪ್ರಭು ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಫೇಯಿಟ್ವಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಸಿಎಎ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. </p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಪ್ರಭು ಅವರು 17.05 ಮೀ ದೂರ ಜಿಗಿದರು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಂಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರು 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>21 ವರ್ಷದ ಇದೀಗ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅವರು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೆನ್ಸಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಎಫ್ಐ) ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಎನ್ಸಿಎಎ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಎಫ್ಐ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ತಡೆ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಎನ್ಸಿಎಎ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ತಡೆ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವಾಡಾ (ವಿಶ್ವ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ತಡೆ ಘಟಕ)ದಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. </p>.