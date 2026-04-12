ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಪ್ರಥಮ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ–3 ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 10 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಯ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅವರು 30 ನಿಮಿಷ 01.08 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್.ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ. ಮತ್ತು 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸ್ನೇಹಾ 11.63 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಉನ್ನತಿ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು 24.12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನಿಮೇಶ್ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ: ದೇಶದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಓಟಗಾರ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ಅವರು 100 ಮೀ. ಹಾಗೂ 200 ಮೀ. ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾದರು.</p>.<p>200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಓಟಗಾರ 20.74 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. 400 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲ್ ಟಿ. (21.01 ಸೆ.) ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮವೀರ ಚೌಧರಿ (21.03 ಸೆ.) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಜೂರ್ ಅವರು 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ರೈಲ್ವೇಸ್ನ ತಮಿಳ್ ಅರಸು ಹಾಗೂ ಕುಜೂರ್ ಅವರು 10.28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. 'ಫೋಟೊ ಫಿನಿಷ್' ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಕುಜೂರ್ (10.272 ಸೆ.) ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅರಸು (10.280 ಸೆ.) ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ 60 ಮೀ. ಓಟದ ವಿಜೇತ ಗುರ್ವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (10.40 ಸೆ.) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>