ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ: ಮುಖ್ಯಸುತ್ತಿಗೆ ಸನೀತ್ ದಯಾನಂದ್

<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ಭಾರತದ ಸನೀತ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ ಕರೊನೊ ಅವರನ್ನುಯ 21–17, 21–15 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ದಯಾನಂದ, ನಂತರ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮಿಂಗ್ ಹಾಂಗ್ ಲಿಮ್ ಅವರನ್ನು 21–19, 21–16 ರಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ಸನೀತ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹು ಝೆ ಆನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಚ್ಯುತಾದಿತ್ಯ ರಾವ್– ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಕನ್ಕಿ ಇಗಾವಾ– ಒಯಿ ಯಿ ಹೆರ್ನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಜೋಡಿಯು 21–15, 21–15ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಬುಧವಾರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>