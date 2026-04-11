ನಿಂಗ್ಬೊ (ಚೀನಾ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 25ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಷ್ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ಕಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23–21, 21–17 ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದರು. ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸಮಸಮನಾಗಿಯೇ ಸಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಂತರ 18–15ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರಲ್ಲದೇ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಆಯುಷ್ ಅಮೋಘ ರೀತಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೇಮ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಸಹ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಆಯುಷ್ 11–9 ರಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುನ್ಲಾವುತ್ ಎದುರಾಳಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಕುನ್ಲಾವುತ್ ವಿಟಿಡ್ಸರ್ನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಕುನ್ಲಾವುತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 20–22, 21–9, 21–9 ರಿಂದ ವೆಂಗ್ಹಾಂಗ್ ಯಾಂಗ್ (ಚೀನಾ) ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.