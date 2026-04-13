ನಿಂಗ್ಬೊ, ಚೀನಾ : ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 61 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಅವರು 8–21, 10–21ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ಶಿ ಯು ಕೀ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಕುನ್ಲಾವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.

61 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಆಯುಷ್.

ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 25ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಷ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶೀ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಯುಷ್ ಒಡ್ಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳಿಗೂ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಬಳಿ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂಕ ತಲುಪಲು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ 11 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು.

ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಶರವೇಗದ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್, ದೀರ್ಘ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಸಮೀಪದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಶೀ ಅವರು ಆಯುಷ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಯುಷ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಡುಕೋಣೆ–ದ್ರಾವಿಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಶ್ರೇಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.