ಚಿನ್ನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ನಿಂಗ್ಬೊ, ಚೀನಾ (ಪಿಟಿಐ): ಕನ್ನಡಿಗ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಯುಷ್ 10–21, 21–19, 21–17 ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿಟಿದಿಸರನ್ ಕುನ್ಲಾವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಕುನ್ಲಾವತ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದ 25ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಆಯುಷ್ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತರು.</p>.<p>75 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಸತತ ಎರಡೂ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ತೋರಿದರು. ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ಮೆರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಕೂಡ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡೈವ್ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಪ್ರತಿಹೊಡೆತಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರನಾದರು. 1965ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಯುಷ್ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ 300 ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಅವರು ತಮಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಚು ಪದಕ ವಿಜೇತ ಲೀ ಝೀ ಜಿಯಾ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೊಹ್ ಕೀನ್ ಯೆವ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇನ್ ಯಾಗ್, ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಗಾರ ಲೀ ಶಿ ಫೆಂಗ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಈಗ ಕುನ್ಲಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>