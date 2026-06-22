<p><strong>ಮಂಗಳೂರು: ‘</strong>ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ. ಈ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆ. 7ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನತ್ತ ಸದ್ಯ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜುಲೈ 14ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 21ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೀನಾ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳದವರಾದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಳಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಯು.ಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದೇಹ ಬಳಲಿತ್ತು. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಾಡಿತು. ಜೂನ್ 9ರಿಂದ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ನ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಕೋಚ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂನ್ 23ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯು.ಎಸ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೆನಡಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 14ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಜುಲೈ 21ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೀನಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲೂ ಆಡಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ 18ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಆಯುಷ್, ನಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಈಗ 21ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಇಂಥ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸದೆ ಮುಂದಿನ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುತೂಲಹದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p> <strong>‘ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಿ’</strong> ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಆನಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕಲಿತದ್ದು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನವರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ’ ಎಂದರು. ‘ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದ ಆಯುಷ್ ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಕೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅರುಣಪ್ರಭ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>