ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಭಿನವ್‌, ಶೈನಾ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿನವ್ ಗರ್ಗ್ ಹಾಗೂ ಶೈನಾ ಮಣಿಮುತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿನವ್ ಅವರು ಬಾಲಕರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–9, 19–21, 21–19ರಿಂದ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಅಖಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ. ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಅವರು 19–21, 13–21ರಿಂದ ನೇರ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜ್ಞಾನದತ್ತು ಟಿ.ಟಿ. ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶೈನಾ ಅವರು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 21–16, 21–15ರಿಂದ ನೇರ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆದರ್ಶಿನಿ ಶ್ರೀ ಎದುರು ಗೆದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ತನ್ವಿ ಪತ್ರಿ ಅವರು 21–8, 21–9ರಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಗುಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪವನ್ ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಎಸ್. ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ಈ ಜೋಡಿ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 21–13, 15–21, 21–15ರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮರಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ದಿಯಾ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿ.– ಬರೂನಿ ಪಾರ್ಶವಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ) ಜೋಡಿ 21–10, 21–18ರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಈಶ ಕಂಡ್ರಪು (ಆಂಧ್ರ) ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಮಂಚಾಲ (ತೆಲಂಗಾಣ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-4-291289814</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>