ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್) ಸರ್ವಸದ ಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಾರ್ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಇರುವ 21 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಿಸಿ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 4ರಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಯಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬೆಂಬಲವೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದ ಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯು ಎದುರಿಸುತ್ತಿ ರುವ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಅವಧಿ ಕಡಿತಗೊಳಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 (ಮೂರು ಗೇಮ್ ಸೇರಿ) ಅಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಚಕತೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದೇನೋ,ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>