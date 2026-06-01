ಸಾತ್ವಿಕ್‌–ಚಿರಾಗ್‌ ಮುಡಿಗೆ ಕಿರೀಟ

ಸಿಂಗಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬರವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಗೇಮ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 18-21, 21-17, 21-16ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಫಜರ್ ಅಲ್ಫಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶೊಹಿಬುಲ್ ಫಿಕ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಿರೀಟ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬಳಿಕ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಎಡವಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಚಿರಾಗ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್, ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದು ಅವರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ಸೂಪರ್ 750 ಮಟ್ಟದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿರೀಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು 1-2 ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಜೋಡಿಯು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿಮ್ ವಾನ್ ಹೊ ಮತ್ತು ಸಿಯೊ ಸಿಯುಂಗ್ ಜೇ (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ) ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>