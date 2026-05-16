ಸಾತ್ವಿಕ್‌–ಚಿರಾಗ್‌ ಜೋಡಿ ಸೆಮಿಗೆ

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ (ಪಿಟಿಐ): ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ– ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಅವರು 21–12, 21–13ರಿಂದ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತಕುಮಿ ನೊಮುರಾ– ಯುಯಿಚಿ ಶಿಮೋಗಮಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಪಾನ್ ಜೋಡಿ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್– ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿಯು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ನೂರ್ ಇಝುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಗೋ ಸ್ಜೆ ಫೀ ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ₹4.80 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಟೂರ್ನಿ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಂಧುಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸಿಂಧು, ಮೂರು ಗೇಮ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 21-19, 18-21, 15-21ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಯಮಗುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾ ದರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿಂಧು ನಂತರ ಲಯ ತಪ್ಪಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಧು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಏಳು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋಡ್ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಸೇನ್ 19–21, 16–21ರ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕುನ್ಲಾವುತ್ ವಿಟಿಡ್ಸರ್ನ್ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್) ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>