ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ತೈಪೆ ಎದುರಾಳಿ

<p>ಹಾರ್ಸೆನ್ಸ್ (ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್), (ಪಿಟಿಐ): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈಪೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಬಲ ತಂಡ ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಭಾರತ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ತೈಪೆ ಇದುವರೆಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡವನ್ನು 4–1 ರಿಂದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 5–0 ಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಅಮೋಘ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–3 ರಿಂದ ಚೀನಾ ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿರುವ ಚೌ ಟಿಯೆನ್ ಚೆನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಚೀನಾ ತೈಪೆ ತಂಡವೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಚೌ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಿನ್ ಚುನ್–ಯಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 21ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಚಿ ಯು ಜೆನ್ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಯು ಸಿಯಾಗ್ ಚಿಯ ಮತ್ತು ವಾಂಗ್ ಚಿನ್ ಲಿನ್ ಜೋಡಿ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲೀ ಜೇ ಹುಯಿ– ಯಾಂಗ್ ಪೊ ಸುವಾನ್ ಜೋಡಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತುಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಂಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ಚೀನಾದ ಲು ಗುವಾಂಗ್ ಝು ವಿರುದ್ಧ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಜೋಡಿಗೆ ಸೋಲುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ಐದು ಬಾರಿ ‘ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್’ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಹರಿಹರನ್ ಅಮ್ಸಕರುಣ್– ಎಂ.ಆರ್.ಅರ್ಜುನ್ ಜೋಡಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ನೆರವಾ ಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರೂ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-4-892115227</p>