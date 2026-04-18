ಹಿಂದೆಸರಿದ ಟ್ರೀಸಾ– ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಡಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನಡೆಯಲಿರುವ ಉಬರ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೀಸಾ ಅವರ ಪಾದದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಹಾರ್ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕೇವಲ 2–3 ದಿನ ಮೊದಲು ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಟ್ರೀಸಾ ಅವರ ಪಾದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಳುಕಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತದ ಡಬಲ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಬಿ.ಸುಮೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪುನಃಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ವೇಳೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರೀಸಾ–ಗಾಯತ್ರಿ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಮಿಶ್ರಾ– ಪ್ರಿಯಾ ಕೊಂಜೆಗ್ಬಾಮ್ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಶನಿವಾರವೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಮೀತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಯರ ತಂಡಗಳು 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಭಾರತ 2022ರಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಊಬರ್ ಕಪ್) ಭಾರತದ ಜೊತೆ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 16 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾ, ಆತಿಥೇಯ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ತಂಡಗಳು ಇವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>