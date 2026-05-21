ಡೋಪಿಂಗ್: ಬಾನವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ ಏಳು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ :</strong> ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಬಾನವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ತಡೆ ಘಟಕವು (ಎಡಿಎಪಿ) ಏಳು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅವರು ಮದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಐದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ನಾಡಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಈ ನಿಷೇಧವು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಅವರು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಮೆಥಾಂಡೀನೊನ್ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಲನವಲನ (ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ಸ್) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p>.<p>ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರ ಹರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾಡಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ದಾರ್ಬೆಪೊಯಿಟಿನ್ (ಡಿಇಪಿಒ) ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>