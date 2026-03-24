ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಸ್ವರ್ಣ

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಕರ್ನಾಟಕದ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿ. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಹಿಳೆಯರ 3,000 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 9ನಿ.42.05 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿತಲುಪಿದರು. ಇದು ಈ ಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಎನಿಸಿತು. ಗುಜರಾತ್ನ ಕಾಜಲ್ ಕಾಂಡ್ವಾಡೆ (9:44.01) ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಒಡಿಶಾದ ಸುಮಿತಾ ಟಿಗ್ಗಾ (10:22.30) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರನಿಕಾ ದಾಖಲೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅನುಭವಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಭರನಿಕಾ ಇಳಂಗೋವನ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಭರನಿಕಾ 4.22 ಮೀ. ಎತ್ತರ ಜಿಗಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ (ಹೊರಾಂಗಣ) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಹೊರಾಂಗಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ 4.21 ಮೀ. ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ರೋಸಿ ಮೀನಾ ಪೌಲ್ರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕೂಟ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಒಳಾಂಗಣ ಕೂಟಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕೇರಳದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಕುಂಜುಮೋನ್ (3.95 ಮೀ.) ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ ಜೈಸನ್ (3.80 ಮೀ.) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:

ಪುರುಷರು: ಶಾಟ್ಪಟ್: ರವಿಕುಮಾರ್ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್)–1, ಅದೀಶ್ ಜಿ. (ಉತ್ತರಾಖಂಡ)–2, ಬಾಲಾಜಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)–3, ದೂರ: 17.17 ಮೀ.

ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್: ಸರುನ್ ಪಾಯಸಿಂಗ್ (ಒಡಿಶಾ)–1, ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೇಲ್ (ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು)–2, ಡೇವಿಡ್ ಪಿ. (ರಾಜಸ್ಥಾನ)–3, ದೂರ: 7.80 ಮೀ.

20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು:

ಶಾಟ್ಪಟ್: ಓಂಕಾರ್ ನಂದಾ (ಒಡಿಶಾ)–1, ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ (ಎನ್ಸಿಒಪಿ)–2, ಹರ್ಷಿತ್ ಗೆಹಲೋತ್ (ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು)–3, ದೂರ: 17.77 ಮೀ.

ಮಹಿಳೆಯರು:

3000 ಮೀ. ಓಟ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಿ. (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಕಾಜಲ್ ಕಾಂಡ್ವಾಡೆ (ಗುಜರಾತ್)–2, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಟಿಗ್ಗಾ (ಒಡಿಶಾ)–3, ಕಾಲ: 9ನಿ42.05 ಸೆ.

ಶಾಟ್ಪಟ್: ಡೊನಾ ಮರಿಯಾ ಡೊನಿ (ಕೇರಳ)–1, ಖುಷ್ಬೂ (ಹರಿಯಾಣ)–2, ಅಕ್ಷಯಾ ಜಿ.ಆರ್. (ತಮಿಳುನಾಡು)–3, ದೂರ: 13.35 ಮೀ.