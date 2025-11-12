<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಉದಯೋನ್ಮುಖರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಸತಿ ಸಹಿತ ಉನ್ನತ ಸಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಹೈ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್) ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಸಿಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಫಿಭಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂರು ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಜಿಮ್ ಸಹ ಇದೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ 25 ಮೀಟರ್ ಈಜು ಕೊಳವೂ ಇದೆ.</p>.<p>‘ವರ್ಷಗಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಈಗ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಎಫ್ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ನೀಡಲಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು (ಎಚ್ಪಿಸಿ) ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>