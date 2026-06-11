ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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BDA Football: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಪ್ರೇಮ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್‌.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್‌, ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಎದಲ್ಲೂ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:01 IST
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ಫುಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಆಟದ ವೇಳೆ ಚರ್ಚಾನಿರತ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್‌.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್‌, ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌

ಫುಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಆಟದ ವೇಳೆ ಚರ್ಚಾನಿರತ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್‌.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್‌, ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌

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