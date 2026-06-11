<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಜನರಿಗೆ ನಿವೇಶನ, ಮನೆ ನೀಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೂ(ಬಿಡಿಎ), ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ನಂಟು ಇದೆಯಾ?</p><p>ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಜ್ವರ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕವನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಉತ್ಸಾಹ ಈಗಲೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. </p><p>ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಡಿಎ ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಿಡಿಎ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p><p><strong>ತಂಡಗಳ ರಚನೆ</strong></p><p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜತೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೇ, ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಲೇ ಈಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್. ಇಬ್ಬರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುವ ಖಚಿತವಾಯಿತು.</p><p>ಬಳಿಕ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟವಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಐದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ತಂಡಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ತಯಾರಿಯೂ ಶುರುವಾಯಿತು. </p><p>ಬಿಡಿಎ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರರೂ ಇದ್ದರು. ಸಿಪಾಯಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ಬೇಧ ಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಐದು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಿಡಿಎ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿತ್ತು.</p><p>‘ ಬಿಡಿಎ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಡುವೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ತಂಡವಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಸ್ಮರಣೀಯ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಮತ್ತೆ ಆಯೋಜನೆ</strong></p><p>ಬಿಡಿಎ ನೌಕರರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಜತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರು ಎರಡು ದಿನದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಉಮೇದನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜತೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p><p>’ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಹಲವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ನಾನೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p><strong>ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಆಸಕ್ತಿ</strong></p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾದರೂ 1998ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿವಣ್ಣನ್. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಣಿವಣ್ಣನ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>