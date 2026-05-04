ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಸ್. ಎಸ್. ಸ್ನೇಹಾ ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತದ 4x100 ಮೀಟರ್ ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇ ತಂಡವು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನದ ಗ್ಯಾಬೋರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರಿಲೇಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.</p>.<p>ರಘುಲ್ ಕುಮಾರ್, ನಿತ್ಯಾ ಗಂಧೆ, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ 41.35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್, ಉನ್ನತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಹರಿತಾ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ (42.30ಸೆ) ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-4-1899181551</p>