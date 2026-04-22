ಸಿದ್ಧಾಂತ್‌ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌’ ಗೋಲು: ಬಾಂಬರ್ಸ್‌ ತಂಡ ಜಯಭೇರಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಬಾಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಎ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 4–2ರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿನ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂ ಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ, 33ನೇ ಹಾಗೂ 37ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಯೀಮ್ (48ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಅರುಣ್ (40ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಕೈಫ್ (42ನೇ ನಿ.) ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ತೋರಿದರು. ಆದರೆ, ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕದ ಕಾರಣ ತಂಡವು ಸೋಲನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-51-629939710</p>