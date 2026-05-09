<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಷ್ಯನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ ಏರೋ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>‘ಪ್ರಗತಿ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 10.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಏರೋ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶನಿವಾರ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆಚೂರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಮಟ್ಟದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಕೋರಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೂಚಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಪಟುಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮುಗಳಖೋಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾದ ಗಂಗಾ ದಂಡಿನ್, ಅನುಪಮಾ ಗುಳೇದ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಜಪೂತ್, ದೀಪಿಕಾ ಫಡತಾರೆ, ಸ್ತಾರ್ ನರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾನಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಆನಂದ್, ರಶ್ಮಿ, ರಾಘವೇಶ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕುರಣಿ, ಲೋಕೇಶ್, ಪ್ರಗತಿ, ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಅವರು ಹಾಜರಿರುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-51-502985016</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>