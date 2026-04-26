ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಗುರು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಎ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3–0ಯಿಂದ ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಂತಿನಗರದ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕ್ಲಬ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ. 14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್. (26ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ (49ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 4–3ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಪಂದ್ಯವು 1–1 ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಾಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಟಗಾರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್: ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ (ಗುರು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್); ಉತ್ತಮ ಡಿಫೆಂಡರ್: ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಗುರು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್); ಉತ್ತಮ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್: ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್); ಉತ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕರ್: ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>