ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಪ್ರೀತಿ ದಾಖಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅವಳಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಎಂಟನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀಟರ್ (ಟಿ35) ಓಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ 29.33 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. 30.01 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 100 ಮೀ. (ಟಿ35) ಓಟದಲ್ಲೂ (13.94 ಸೆ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಶರತ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಅವರು ಪುರುಷರ 5,000 ಮೀ (ಟಿ12/ಟಿ 13) ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 16 ನಿ. 28.00 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನ ಅವರು 1500 ಮೀ (ಟಿ 13) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ (ಟಿ11) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಚ್. ಸೋಮಶೇಖರ 5.01 ಮೀ. ಸಾಧನೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>