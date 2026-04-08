ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್‌: ಪ್ರತೀತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತೀತಿ ಬೋರ್ದೊಲಾಯಿ, ಅಹಮದಾಬಾದಿ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 35ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿ ಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ 11 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಶಿಷ್ಯ ಬೆಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಮೆನ್ ಫಿಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಎಂ) ಶರಣ್ಯದೇವಿ ನರಹರಿ (8.5 ಅಂಕ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. 13 ವರ್ಷದ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತನ್ನು ಆಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶರಣ್ಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಾಪು ಕುತ್ವಾಲ್ (8 ಅಂಕ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಟು ಗೆಲುವು, ಎರಡು ಡ್ರಾ, ಒಂದು ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತೀತಿ, 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ (ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ), 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ (3ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದರು. ಈ ಕೂಟಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅವರು ವಿಶ್ವ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಫಿಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-51-1086295226