ಈಜು: ಒಂದೇ ದಿನ ಏಳು ಕೂಟ ದಾಖಲೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಎಸ್ಎ ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕೂಟ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಬಿಎಸಿಯ ಅನೀಶ್ ಎಸ್.ಗೌಡ, ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಯಾ, ನೈಶಾ, ಶೋನ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದ ತನಿಶಿ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಜೆಐಆರ್ಎಸ್ನ ತಾನ್ಯಾ ಎಸ್. ಅವರು ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಈ ಪೈಕಿ ತನಿಶಿ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ 1 ನಿಮಿಷ 51.87 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ತಮ್ಮದೇ (1:52.41) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 13.67 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ವರ್ಮಾ (1:14.92) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮುಳುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ನೈಶಾ 2ನಿ.23.92ಸೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರು ರಿಧಿಮಾ ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ( 2:24.54) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.</p>.<p>ತನಿಶಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ (1:00.49) ಮಿಂಚಿದರು. ನೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ (1:03.45) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 100 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 400 ಮೀ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಡ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶೋನ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫ<strong>ಲಿತಾಂಶ</strong>: ಪುರುಷರು: 200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಅನೀಶ್ ಎಸ್. ಗೌಡ (ಕಾಲ: 1ನಿ.51.87ಸೆ)–1, ದರ್ಶನ್ ಎಸ್.–2, ದಕ್ಷಣ್ ಎಸ್. (ಮೂವರೂ ಬಿಎಸಿ)–3; 1500 ಮೀ.ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ದರ್ಶನ್ ಎಸ್ (ಕಾಲ: 16ನಿ.15.79ಸೆ)–1, ಪವನ್ ಧನಂಜಯ–2, ದಕ್ಷಣ್ ಎಸ್. (ಮೂವರೂ ಬಿಎಸಿ)–3; 100 ಮೀ.ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: ಚಿಂತನ್ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ (ಎಲ್ಎಎಸ್, ಕಾಲ: 56.38ಸೆ)–1, ಶ್ರೀವರ್ಧನ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ (ಬಿಎಸಿ)–2, ಆರ್.ನವನೀತ್ ಗೌಡ (ಡಾಲ್ಫಿನ್)–3; 400 ಮೀ. ಮೆಡ್ಲೆ: ಶೋನ್ ಗಂಗೂಲಿ (ಬಿಎಸಿ, ಕಾಲ: 4ನಿ.31.99ಸೆ)–1, ಶಿವಾಂಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಬಿಎಸಿ)–2, ಪವನ್ ಧನಂಜಯ–3; 4X100 ಮೆಡ್ಲೆ ರಿಲೇ: ಬಿಎಸಿ–ಎ (ಕಾಲ: 4ನಿ.00.72ಸೆ)–1, ಬಿಎಸಿ–ಬಿ (ಕಾಲ: 4ನಿ.01.76ಸೆ)–2, ಡಾಲ್ಫಿನ್ (4ನಿ.08.34ಸೆ)–3</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರು:</strong> 100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು (ಕಾಲ: 58.41ಸೆ)–1, ತನಿಶಿ ಗುಪ್ತಾ–2, ನೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಮೂವರೂ ಡಾಲ್ಫಿನ್)–3; 400 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು (ಕಾಲ: 4ನಿ.32.67ಸೆ)–1, ಶ್ರೀಚರಣಿ ತುಮು (ಜೆಐಆರ್ಎಸ್)–2, ಅದಿತಿ ವಿನಾಯಕ್ (ಬಿಎಸಿ)–3; 100 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ತನಿಶಿ ಗುಪ್ತಾ (ಕಾಲ: 1ನಿ.05.16ಸೆ)–1, ನೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್–2, ಪ್ರಿಯಾಂಶಿ ಮಿಶ್ರಾ (ಬಿಎಸಿ)–3; 200 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ನೈಶಾ (ಕಾಲ: 2ನಿ.23.92ಸೆ)–1, ವಿಹಿತಾ ನಯನಾ (ಬಿಎಸಿ)–2, ಸುನಿಧಿ ಎಸ್. ಹಲ್ಕರೆ (ಎಸ್ಸಿಬಿ)–3; 100 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಯಾ (ಬಿಎಸಿ, ಕಾಲ: 1ನಿ.13.67ಸೆ)–1, ಲಿನೇಷಾ ಎ.ಕೆ. (ಡಾಲ್ಫಿನ್)–2, ಮಾನವಿ ವರ್ಮಾ (ಡಾಲ್ಫಿನ್)–3; 100 ಮೀ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: ತನಿಶಿ (ಕಾಲ: 1ನಿ.00.49ಸೆ)–1, ನೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್–2, ನೈಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ಎ)–3; 400 ಮೀ. ಮೆಡ್ಲೆ: ತಾನ್ಯಾ ಎಸ್. (ಜೆಐಆರ್ಎಸ್, ಕಾಲ: 5ನಿ.08.65ಸೆ)–1, ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಯಾ–2, ಅದಿತಿ ಎನ್.ಮುಲೈ–3; 4x100 ಮಿಶ್ರ ಮೆಡ್ಲೆ ರಿಲೇ: ಬಿಎಸಿ (ಕಾಲ: 4ನಿ.09.49ಸೆ)–1, ಡಾಲ್ಫಿನ್–ಎ (4ನಿ.15.11ಸೆ)–2, ಡಾಲ್ಫಿನ್–ಬಿ (4ನಿ.16.21ಸೆ)–3.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-4-253224391</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>