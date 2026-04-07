ವಿಶ್ವ 10ಕೆ ಓಟ: ಬ್ಲಾಂಕಾ ವ್ಲಾಸಿಕ್ ರಾಯಭಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿಗ್ಗಜ ಹೈಜಂಪ್ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಬ್ಲಾಂಕಾ ವ್ಲಾಸಿಕ್ ಅವರು ಇದೇ 26ರಂದು 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಶ್ವ 10ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು' ಓಟದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ರೇಸ್' ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಒಟ್ಟು ₹1.97 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಕಣಕ್ಕಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2008ರ ಬೀಜಿಂಗ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 2016ರ ರಿಯೊ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾದ ವ್ಲಾಸಿಕ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ 2.08 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿತವು ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>'ವಿಶ್ವ 10ಕೆ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಓಟದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಓಟವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.