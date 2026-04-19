ವಿಶ್ವ 10ಕೆ ಓಟ: 35 ಸಾವಿರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಟದಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ 26ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹ 2 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಹೈಜಂಪ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಂಕಾ ವ್ಲಾಸಿಚ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪೋಷಾಕು ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಸಿಂಗ್, 'ಟಿಸಿಎಸ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಓಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಓಟದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲವಂತೂ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, 'ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುನಿಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>