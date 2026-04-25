ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾರಾ ಚಿತ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಉಗಾಂಡಾದ ಸಾರಾ ಚೆಲಂಗತ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್ ಕೆ ಓಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೇಶದ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಸಾರಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾರಾ ಅವರು 2023ರ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಟೆನ್ ಕೆ ಓಟವನ್ನು 30.24 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>'ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಕಿ.ಮೀ. (ಒಂದು ಬದಿ) ನಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಓಟಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾನುವಾರವೂ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿ ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರನೂ ಆಗಿರುವ ಕಿಬೆಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಗಾಂಡದ ಓಟಗಾರ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ಲನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆನ್ ಕೆ ಓಟವನ್ನು 26 ನಿ. 39 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. 'ಟಿಸಿಎಸ್ ಓಟ'ದ ದಾಖಲೆಯು 27 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಇದೆ.</p>.<p>2023ರ ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್, ಬುರುಂಡಿಯ ರೋಡ್ರಿಗ್ ಕ್ವಿಝೆರಾ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಸಕಲ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಗ್ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಬೆಟ್– ಕ್ವಿಝೆರಾ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಟೆನ್ ಕೆ ಓಟವನ್ನು 29ನಿ. 25 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೆನ್ಯಾದ ಬ್ರೆಂಡಾ ಜೆಪ್ಚಿರ್ಚಿರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಸವಾಲನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>