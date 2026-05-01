ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈಭವ್ ರಾವ್ ಎನ್. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯಾ ಎ. ರಾವ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ 11 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷ ದೊಳಗಿನವರ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್, ನಗರದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–12, 21–11ರಿಂದ ನೇರ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ್ ರಿಷಿಕ್ ಬಿ. ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿತ್ ಎಂ. ಆದೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜೋಡಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 21–7, 21–15ರಿಂದ ಗುಣ ಆದಿತ್ಯ ಪಿ.– ಪ್ರಥಮ್ ಸಂದೀಪ್ ಬಿ. ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಯಾ ಅವರು 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 17–21, 21–16, 21–7ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಹಾಸನದ ಸಿಹಿ ಆದರ್ಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಶಾನ್ವಿ ಪಿ.ಎನ್.– ಶಾಂಭವಿ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 21–11, 21–18ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನ್ವಿತಾ ಕೆ.ಎ. ಹಾಗೂ ಸ್ತುತಿ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ರೆಯಾನ್ಶ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೆಯಾನ್ಶ್ ರಿಷಿಕ್ ಎಸ್.ವೈ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 21–11, 21–15ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದ ಅಥರ್ವ ಸಾಹೂ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇವರಿಬ್ಬರು ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಿರೀಟ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–15, 21–12ರಿಂದ ನಿಹಾನ್ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಿನೋದ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 21–7, 21–7ರಿಂದ ಕೃಪಸ್ಯಾ ಅಮಿತ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದರು. ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಶನಾಯ ವಿ.ಎಸ್.– ಯುವಿಕಾ ಟಿ. ಜೋಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ 21–19, 16–21, 22–20ರಿಂದ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ– ಕ್ರಿಷಾ ಸಿಂಘದೇವ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>