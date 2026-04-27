ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ

ಭದ್ರಾವತಿ: ಹಳದಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕನಕ ಮಂಟಪ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಮ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಇರ್ಷಾದ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಿತು. ನಿಗದಿತ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘಟಕರು ಹಣಾಹಣಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಕಿರಣ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರೋಣದ ಪ್ರದೀಪ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಚನ್ನಕಿಶೋರ್ ಧಾರವಾಡದ ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಮಧು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಖಾಜಾ ಮೊಹಿದುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಹರಿಹರದ ಪರಶುರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೋಮು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಕೆಲಹೊತ್ತು ಸಮಬಲದ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಸೋಮು ಹಾಕಿದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕಾದರು. ಕೂಡಲೇ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪರಶುರಾಮ್, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>