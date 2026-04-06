ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌: ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಜೈಸ್ಮಿನ್‌ ಸೆಮಿಗೆ

ಉಲಾನ್ ಬಾತರ್ (ಮಂಗೋಲಿಯಾ) (ಪಿಟಿಐ): ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೂ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ 5-0 ಅಂತರದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಯುಕಾ ಸದಾಮಟ್ಸು ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. 57 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಅವರೂ 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಚೀನಾದ ಜಿಯಿ ಚೆನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 85 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕೇಶ್ 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಗಿಚೇ ಕಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಅದೇ ಅಂತರದಿಂದ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನದ ಯ್ಹ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ತ್ಯಾರೋವ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. 96 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ್ ಅವರು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಟೈನಿಸ್ತಾನ್ ಅಲಿಬೇವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರು ಮಂದಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>