<p>ಗಿಯಾಂಗ್ (ಚೀನಾ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ (ಸ್ಟೇಜ್ 2) ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>48 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 51 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 51 ಕೆ.ಜಿ.ಯಿದ ತೂಕ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ನತಾಲಿಯಾ ಕುಸ್ಜೆವಾಸ್ಕಾ ಅವರನ್ನು 5–0 ಸರ್ವಾನುಮತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿನಾಶ್ ಜಮವಾಲ್ ಅವರು 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಮಿರ್ಜೋಖಿದ್ ಇಮಾಂನಝರೋವ್ ಅವರಿಗೆ 0–5ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ (55 ಕೆ.ಜಿ), ದೀಪಕ್ (70 ಕೆ.ಜಿ), ಮೀನಾಕ್ಷಿ (51 ಕೆ.ಜಿ), ಪ್ರಾಚಿ (57 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಸನೇಶ್ (65 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ವಿವಿಧ ತೂಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ (48 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಜುಗ್ನೂ (85 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-4-671316984</p>