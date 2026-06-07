<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಅಮೋಘ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಕೆಜಾದ್ ಅಂಕ್ಲೆಸಾರಿಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್ಬಿದ್ಪುರದ ವಿದ್ಯಾ ಪಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಡಾ.ಕೆ.ಕೆ ಭಟ್ನಗರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿಶ್ರ ಐಎಂಪಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಬ್ರಿಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 26 ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕೆಜಾದ್–ವಿದ್ಯಾ ಜೋಡಿ 93 ಸ್ಕೋರುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 160.20 ಸ್ಕೋರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಸುಮಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಮೋನಿಕಾ ಜಾಜು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. 67.53 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ₹ 12,500 ನೀಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಪ್ರದೀಪ್ ದೇ ಮತ್ತು ಸವ್ಲಿನ್ ತಡಾನಿ (65.1) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ₹ 7500 ನಗದು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಟಿ.ವಿ ರಮಣಿ ಮತ್ತು ಬಿಂದ್ಯಾ ಕೊಹ್ಲಿ (64.92) 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರೊಸೆನ್ಜೀತ್ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾ ಜೇಕಬ್ (57.94) 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>