ಶೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಬ್ರಾಕ್: WWEಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಾ ದಿ ಬೀಸ್ಟ್?

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ WWE ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ 'ದಿ ಬೀಸ್ಟ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ರೆಸಲ್ಮೇನಿಯಾ 42'ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಬಾ ಫೆಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಯು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಲೆಸ್ನರ್ ಅವರು ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಾಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಕೈಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಗ್ಲೌವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ರಿಂಗ್ಗೆ ಚುಂಬಿಸಿದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪಾಲ್ ಹೈಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಾವು ಧರಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಬರುವುದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಅಖಾಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಲೆಸ್ನರ್ 2002ರಲ್ಲಿ WWEಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ WWE ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದರು. ದಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ರೆಸಲ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಾಕ್. ಇವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ WWEಯ ರೋಚಕ ಯುಗವೊಂದು ಅಂತ್ಯವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ.