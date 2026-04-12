ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಚೆಸ್‌ ವೈಶಾಲಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

ಪಾಫೋಸ್ (ಸೈಪ್ರಸ್), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಆರ್. ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 11ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಗೊರ್ಯಾಚ್ಕಿನಾ (5) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪೂರ್ಣ 1 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ವೈಶಾಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಚೀನಾದ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ (6) ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿನಾ ಲಾಗ್ನೊ (5.5) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾಗೊಂಡವು. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿರುವ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವತಾರೆ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ (8.5 ಅಂಕ) ಅವರು ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ (5) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (4.5) 11ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಬ್ಲೂಬಾಮ್ ಮಥಾಯಿಸ್ (5) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>