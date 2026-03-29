ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಚೆಸ್‌ ಇಂದಿನಿಂದ: ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲು

ಪಫೋಸ್ (ಸೈಪ್ರಸ್): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯು 'ಡಬಲ್ ರೌಂಡ್ರಾಬಿನ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಆಟಗಾರ ವಿಜೇತನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಆಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಟಗಾರರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರಾ (ಅಮೆರಿಕ) ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಡಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕಣ್ಣಿಡಬಹುದು. ಚೀನಾದ ವೀ ಯಿ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್, ರಷ್ಯಾದ (ಇಲ್ಲಿ ಫಿಡೆ ಧ್ವಜದಡಿ ಆಡುವ) ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಇಸಿಪೆಂಕೊ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಥಾಯಸ್ ಬ್ಲೂಬಮ್ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಐದು ಆಟಗಾರರು.

ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಆಡದೇ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆರವು ತಂಡದೊಡನೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ ಅವರು 'ಡಾರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್' (ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ) ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿ.

ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಾನ್ ಝೊಂಗ್ಯಿ ಅವರು ಫೇವರಿಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹಿಂದೆಸರಿದ ಬಳಿಕ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ ಆಟದತ್ತ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್.ವೈಶಾಲಿ ಅವರೂ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. ಚೀನಾದ ಝು ಜಿನೆರ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿನಾ ಲಾಗ್ನೊ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಗೊರ್ಯಾಚ್ಕಿನಾ ಅವರು ಫಿಡೆ ಧ್ವಜದಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು.

ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ₹9.49 ಕೋಟಿ
ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮ