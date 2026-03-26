ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾ ಮರಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ದಂತಕಥೆ, ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾ ಮರೀನ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. </p>.<p>2016ರ ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ಮರೀನ್ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮರೀನ್ ಅವರು ಸಿಂಧು ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. </p>.<p>ಎಡೆಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಡಿನೋವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರಾದ ಮರೀನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ವೃತ್ತಿಪರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮರೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮರೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುವೆ. ಯಾವುದೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>