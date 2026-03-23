ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಚೆಸ್‌: ಹಂಪಿ ಬದಲಿಗೆ ಮುಝಿಚುಕ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಭಾರತದ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ 28ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದರು. ಸೈಪ್ರಸ್ನ ಪಾಫೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಇದೇ 28 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತನಾಗುವ ಆಟಗಾರ, ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯು, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾ ವೆಂಜುನ್ (ಚೀನಾ) ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈಪ್ರಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ತಾಣ ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡ್ಡಿಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಝಿಚುಕ್ 2016ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2014 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 2,600 ರೇಟಿಂಗ್ ದಾಟಿರುವ ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು.

ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಹಿಂದೆಸರಿದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಆರ್.ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಡೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.