ಚೆಸ್‌: ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ; ದಿವ್ಯಾಗೆ ಜಂಟಿ ಮುನ್ನಡೆ

ಪಾಪೋಸ್ (ಸೈಪ್ರಸ್), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ತಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಡ್ರಾ ಹಾದಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಗೆದ್ದು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಆದರೆ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಡಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋತು ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಐದು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಲಾ 4.5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಿವ್ಯಾ, ಮುಝಿಚುಕ್, ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿನಾ ಲಾಗ್ನೊ, ಭಾರತದ ವೈಶಾಲಿ ಆರ್., ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸುನ್ಬಯೇವಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಝು ಜಿನೆರ್ ಅವರು ಜಂಟಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸುನ್ಬಯೇವಾ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಿಂದರೋವ್ ಮುನ್ನಡೆ: ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ (4.5) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (3.5), ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಮಣಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೋಲು. 35 ಮತ್ತು 38ನೇ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ ತಪ್ಪು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ (6.5 ಅಂಕ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.