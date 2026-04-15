ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಿಂದರೋವ್

<p><strong>ಪಾಫೋಸ್ (ಸೈಪ್ರಸ್):</strong> ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಆಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ತಾಣ, ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗುಕೇಶ್ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ(2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್) ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಹ ಆಗಿರುವ ಸಿಂದರೋವ್ 13ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ 58 ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಿಂದರೋವ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಡನೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರು 6 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು, ಏಳು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 9.5 ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ 7.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ (6.5) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (5.5) ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ 43 ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆದವು. ಚೀನಾದ ವೀ ಯಿ (6.5) ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಇಸಿಪೆಂಕೊ (4.5) ನಡುವಣ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರ (6) ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಥಾಯಸ್ ಬ್ಲೂಬಾಮ್ (6) ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಡ್ರಾ ಆದವು.</p>.