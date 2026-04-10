ಚೆಸ್‌: ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ಸೋಲು

ಪಾಫೋಸ್ (ಸೈಪ್ರಸ್): ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಸಿಂದರೋವ್ 8 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ 6 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ 4 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಸೆ ಕಮರಿಹೋಯಿತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರ (4.5) ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ (5) ಮತ್ತು ವೀ ಯಿ (4.5) ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯವೂ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೈಶಾಲಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಶಾಲಿ ಆರ್. (6 ಅಂಕ) ಅವರು ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ (5.5) ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಮುನ್ನಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಝು ಜಿನೆರ್ (5.5) ಅವರು ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸುನ್ಬಯೇವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-51-661169678</p>