ಚೆಸ್‌: ಪ್ರತೀತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತೀತಿ ಬೋರ್ದೊಲಾಯಿ, ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 35ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ 11 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶಿಷ್ಯ ಬೆಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತೀತಿ, ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಮೆನ್ ಫಿಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಎಂ) ಶರಣ್ಯದೇವಿ ನರಹರಿ (8.5 ಅಂಕ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತನ್ನು ಆಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶರಣ್ಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಾಪು ಕುತ್ವಾಲ್ (8 ಅಂಕ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ