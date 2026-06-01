ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದ ಗುಕೇಶ್

ಓಸ್ಲೊ (ಪಿಟಿಐ): 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮರುದಿನವೇ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವದೇಶದ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಈವರೆಗೆ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಗುಕೇಶ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಂದಹಾಸ ಅರಳಿತು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 6.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (6) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರ ಬೇಗುದಿ ಮುಂದುರಿಯಿತು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 8.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ತವರಿನ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 4.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಡನೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ (10) ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ (5) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ದಿವ್ಯಾ: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ (8.5), ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಝು ಜಿನೆರ್ (5) ಅವರನ್ನು 84 ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ (4.5), ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ (ಚೀನಾ, 5) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>