<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿಯರ್ ಪನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 6.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದರು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಹರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಜಿಎಂ ಮಿತ್ರಬಾ ಗುಹಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಬಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರನಿಂದು ಲಿಯಾನಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.